Губернатор Беглов проигнорировал проблемы с заменой лифтов в домах петербуржцев

Замена лифтового оборудования в Петербурге происходит со скоростью 1000 лифтов в год, однако для выполнения плана темпы необходимо нарастить в два раза. Такое мнение выразил руководитель ассоциации управляющих организаций «МежРегионРазвитие» Владислав Воронков в эфире канала «Санкт-Петербург».

«Для того, чтобы лифты были в работоспособном состоянии и не устаревали, надо как минимум по 2000 в год менять. Это правда, статистика такая на протяжении многих лет», — подчеркнул он.

В настоящее время ситуация с заменой лифтов в Северной столице остается острой.

Проблемы в данной сфере регулярно освещаются средствами массовой информации, однако губернатор Петербурга Александр Беглов игнорирует сложившуюся ситуацию, умалчивая, что пятая часть всего лифтового оборудования в городе отслужила свой срок. При этом деньги на замену лифтов изымаются из средств Фонда капитального ремонта, пополняемого взносами петербуржцев.

Выделения средств из городского бюджета на решение проблем, судя по всему, ожидать не приходится.