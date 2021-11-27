27 Ноября 2021
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Политика Санкт-Петербург
Стройка (2021) | Фото: Накануне.RU

Смольный спровоцировал скачок цен на жилье в Петербурге

Только в этом году цена на первичном рынке жилья в Санкт-Петербурге увеличилась на 32%. Такие экономические метаморфозы произошли из-за ряда факторов, в том числе на фоне решения городской администрации во главе с губернатором Александром Бегловым.

По мнению специалистов в этой области, одной из главных причин резкого скачка на цены стало решение Смольного о льготных ипотеках. Низкие процентные ставки на новое жилье подстегнули население использовать эту возможность, пока таковая есть. В результате на рынке образовался повышенный спрос, что дало возможность застройщику поднимать цены.

Вместе с тем эксперты отмечают влияние пандемии коронавируса. Из-за ограничений приток дешевой рабочей силы в виде мигрантов из ближнего зарубежья уменьшился. Это наложило дополнительные затраты на застройщиков, что, разумеется, сказалось на конечной цене на жилье.

Теги: смольный, александр беглов, рост цен, льготная ипотека



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