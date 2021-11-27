Петербургского журналиста заставили под диктовку похвалить проект «дворник-шеринг»

В Петербурге журналиста «Мойки78» заставили под диктовку рассказать о своей мотивации поработать шеринг-дворником в интервью Первому каналу. Сотрудник издания приехал к зданию Жилкомсервиса №1 в качестве единственного желающего поучаствовать в так называемом «дворник-шеринге», чтобы написать репортаж.

Как сообщила «Мойка78», корреспондента на месте сбора встретили телевизионщики Первого канала. Вместо уборки снега журналиста попросили дать интервью. С той лишь оговоркой, что оно будет записано под диктовку пресс-секретаря администрации Калининского района Юлии Лебединовой.

«Давай ты таким образом скажешь, что в принципе итак снег в своем дворе убираешь, а здесь решил еще и денег заработать. У нас ведь ставка 150 рублей в час», — объяснила Лебединова.

По словам корреспондента, за его «рабочий день» ему так и не заплатили. Как позднее подчеркнула Лебединова, журналисту не заплатят, поскольку снег он не убирал, а лишь пришел устраиваться на работу.

Инициатором проекта «дворник-шеринг» стал вице-губернатор Анатолий Повелий. По его задумке, неравнодушные петербуржцы могут помочь дворникам с уборкой города в снежные дни и рассказывать об этом в интервью.