Шугалей раскритиковал решение властей Петербурга об увеличении налогов в городе

Законопроект, принятый петербургскими депутатами и предусматривающий увеличение некоторых налогов, остался почти без внимания. Об этом рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей.

Он напомнил, что депутаты решили увеличить размер налогов для собственников коммерческих помещений, и в целом расширили список недвижимости, за которую придется платить.

«Повышение затронет физических лиц: владельцев гаражей, машино-мест и объектов незавершенного строительства. Достанется и бизнесу: с 2023 года владельцы помещений от 500 метров будут платить налог по кадастровой стоимости их помещений», — написал Шугалей в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что обычно такие помещения занимают розничные магазины. То есть, конечным итогом нововведений будет повышение стоимости аренды для магазинов и, соответственно, цены услуг или товаров для покупателей.

Также глава ФЗНЦ добавил, что петербургские предприниматели и без того переживают не лучшие времена: количество закрытых ИП в городе за первые шесть месяцев 2021 года увеличилось в 2,3 раза по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Ранее «Невские новости» сообщали, что данный законопроект в окончательном чтении был принят в парламенте Петербурга. Поддержали документ 45 депутатов, против выступили трое. Помимо этого издание сообщало, что во время принятия проекта бюджета на 2022 год ЗакС убрал депутатские поправки и принял предложения губернатора Александра Беглова.