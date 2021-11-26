26 Ноября 2021
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Общество Санкт-Петербург
Люди в метро (2021) | Фото: Накануне.RU

Пошел в рост: Александр Беглов объявил о подорожание проезда в метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте, в том числе в метро. Стоимость проезда будет значительно выше, чем в Москве.

Проезд в общественном транспорте Петербурга станет дороже в 2022 году. По словам главы города, повышение коснется только разовых поездок. Так, за поездку по жетону метро пассажиру придется отдать 65 рублей, за поездку на автобусе — 60 рублей. В московском метрополитене цены также вырастут, однако стоимость проезда в Северной столице останется более высокой.

Качество услуг, оказываемых петербургским метрополитеном, также отличается от Москвы. «Подземка» Северной столицы использует преимущественно устаревшие вагоны, лишенные современных технологий, в то время как московские вагоны оснащены цифровыми табло и розетками для подзарядки смартфонов и других мобильных устройств. Также составы отличаются по уровню шумоизоляции — в московских вагонах значительно тише, чем в петербургских.

Отмечается, что губернатор Петербурга обещает горожанам построить три новые станции метро до 2024 года, при этом ранее заявлялось о семи новых станциях. Необходимые для этого средства в размере 300 миллиардов рублей были запрошены у Москвы на кредитной основе, что приведет к увеличению долговой нагрузки на городской бюджет.

Теги: беглов, тарифы, проезд, метро



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