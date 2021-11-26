Алексей Орлов поздравил юных победителей всероссийского первенства по хоккею

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в пятницу, 26 ноября 2021 года, провёл приём победителей всероссийского первенства по хоккею с шайбой среди федеральных округов в возрасте до 14 лет – юными хоккеистами муниципальной спортивной школы "Юность".

Из 25 игроков сборной команды Уральского федерального округа, ставшей победителем чемпионата, 16 – это спортсмены из Екатеринбурга. Из Нижегородской области, где проходило соревнование, ребята привезли чемпионский титул и были признаны лучшей командой России по хоккею.

Алексей Орлов поздравил юных спортсменов с заслуженной победой, которой гордятся их родители, наставники и весь Екатеринбург.

"Среди спортсменов в возрасте до 14 лет эти соревнования считаются наивысшей точкой успеха. Вы добились блестящего результата, порадовали зрелищной игрой, продемонстрировали серьёзную спортивную подготовку, проявили настоящий уральский характер, чтобы обыграть таких сильных соперников, как команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Северо-Западного и Центрального округов. Своими успехами вы не только радуете болельщиков, но и вдохновляете юных горожан, которые сейчас ещё только делают первые шаги в спорте. От всей души поздравляю вас с заслуженной наградой, желаю здоровья, счастья и будущих побед! Так держать!" – сказал Алексей Орлов, слова которого приводит пресс-служба мэрии.

Юных спортсменов также поздравили член правления Федерации хоккея России Вячеслав Деменьшин, начальник департамента образования администрации города Екатеринбурга Константин Шевченко и начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Людмила Фитина.

Вячеслав Деменьшин напомнил, что спортивная школа "Юность" имеет большую историю, среди её воспитанников – олимпийские чемпионы Илья Бякин, Павел Дацюк и целая плеяда великих хоккеистов. Обращаясь к юным спортсменам, он сказал: "Только вы и ваши тренеры знают, какая огромная работа проделана, чтобы обыграть всю страну. Желаю вам достичь самых больших высот. Хотелось бы многих из вас увидеть в сборной команде Российской Федерации".

Алексей Орлов вручил поздравительные адреса каждому юному спортсмену. Благодарственные письма из рук главы Екатеринбурга получили директор спортивной школы "Юность" Александр Евдокимов, тренер команды хоккеистов Александр Антропов, заведующий отделением хоккея спортивной школы "Юность" Сергей Немолодышев, директор лицея № 173 Светлана Куницкая (именно в нём обучается большинство игроков команды).

Капитан сборной Уральского федерального округа Иван Мангустов вручил главе Екатеринбурга подарок: хоккейную клюшку и свитер с автографами всех игроков и тренеров команды.

В свою очередь, Алексей Орлов сообщил, что в городском бюджете на следующий год заложено дополнительное финансирование "Юности" в размере 3 миллионов рублей для участия её воспитанников в соревнованиях в других регионах. "Ждём вас с победами!" – сказал градоначальник.

Отметим, что сегодня в Екатеринбурге для детей созданы все условия для занятия хоккеем. В пяти спортивных школах занимается более полутора тысяч юных горожан: