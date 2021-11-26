В Челябинске сотрудник оборонного предприятия получил срок в колонии за коммерческий подкуп

В Челябинске заместителя начальника службы экономической безопасности одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 10 млн рублей за коммерческий подкуп, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

По версии следствия, обвиняемый и технический директор предприятия получили деньги и материальные ценности на сумму более 5 млн рублей от подрядных организаций за подписание актов выполненных работ по монтажу оборудования по оборонному заказу.

Ранее технический директор предприятия был приговорен к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 9 млн рублей.