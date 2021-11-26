26 Ноября 2021
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ ликвидировала в КЧР двух боевиков, планировавших теракт

Двое боевиков уничтожены в Карачаевском районе Карачаево-Черкессии в ходе перестрелки с сотрудниками спецслужб.

В республике был введен режим КТО, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Сотрудник ФСБ получили информацию о скрывающихся боевиках, планирующих теракт.

На одном из участков горно-лесистой местности силовики заблокировали двух вооруженных мужчин. Бандитам предложили сдаться, в ответ они открыли огонь. В перестрелке их нейтрализовали, передает ТАСС.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в городе Черкесске в отношении сотрудников правоохранительных органов. Атаку готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Он задержан, возбуждено уголовное дело.

Теги: боевики, фсб, карачаево-черкесия



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