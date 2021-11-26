В Челябинске сотрудников районной мэрии заподозрили в халатности при установки детского игрового комплекса

В Челябинске возбуждено уголовное дело о халатности в действиях должностных лиц администрации Калининского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что чиновники допустили халатность при необоснованных изменениях, внесенных в муниципальный контракт по установке детского игрового комплекса.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц", - говорится в сообщении.