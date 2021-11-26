Начинается матч за мировую шахматную корону, которая может вернуться в Россию

Сегодня в Дубае начинается матч за мировую шахматную корону, которую россиянин Ян Непомнящий может вернуть в Россию. Но для этого ему нужно обыграть чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

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Напомним, Непомнящий выиграл турнир претендентов, который весной 2020 года был прерван из-за ковида и закончен в апреле 2021-го.

Оба гроссмейстера 1990 года рождения. Но путь Непомнящего был более извилист. Одно время он даже почти отошел от шахмат. Напротив, Карлсен очень рано начал побеждать в сильных турнирах, а в 2013 году стал чемпионом мира, уверенно обыграв индийца Вишванатана Ананда. Через год он обыграл его снова. Правда, в 2016 и 2018 гг. Карлcен защищал свой титул только в быстрые шахматы, так как партии с классическим контролем времени победителя не выявляли. В прошлом матче вообще все 12 партий закончились вничью. Поэтому сейчас их число увеличено до 14.

Однако Карслен блестяще играет в быстрые шахматы и блиц, где ему нет равных. В этом смысле Непомнящему желательно побеждать в классических шахматах. И у него положительный баланс с Карлсеном - 4 победы при одном поражении и 6 ничьих. Но в матче на первенство мира он играет впервые, в то время как Карлсен уже пятый раз и имеет огромный опыт.

В 14 классических партиях гроссмейстерам дается по 120 минут на первые 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход. То есть каждая партия может длиться до 7 часов. Ничью можно предлагать не ранее 30 хода. В случае ничейного исхода по итогам 14 партий будет сыгран тай-брейк: быстрые шахматы - 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются две блиц-партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее, при необходимости, еще 4 таких мини-матча. Если и после этого счет будет равным, будет сыграна "партия смерти", где у белых будет всего 5 минут, у черных - 4, но ничья будет победой черных. Впрочем, даже до блица еще ни разу дело не доходило. Непомнящему нежелательно доводить даже до быстрых шахмат.

Шахматная корона почти без перерыва была в СССР и России с 1937 по 2007 год. Сергею Карякину в 2016 году не удалось вернуть ее в Россию. Сделает ли это Непомнящий? Важно, что он считается для чемпиона мира неудобным соперником.

"Стиль Яна довольно агрессивный. Мне кажется, этим наш поединок будет отличаться от предыдущих моих матчей за корону", - сказал накануне Карлсен.

Все партии начинаются в 15.30 по Москве. 14-я партия пройдет 14 декабря. Тай-брейк - 15 декабря. Если кто-то наберет 7,5 очков раньше 14-й партии, то он становится победителем. Первую партию Непомнящий начинает сегодня белыми.