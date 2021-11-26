26 Ноября 2021
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Общество Санкт-Петербург
вакцинация на Западе (2021) | Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

Слова Беглова о вакцинированных петербуржцах идут в разрез с реальной статистикой

По официальным данным, сейчас в Петербурге уровень коллективного иммунитета составляет 65% с учетом переболевших COVID-19. Очевидно, что Северная столица отстает по темпам вакцинации от других регионов. Однако этот факт не мешает губернатору Александру Беглову делать амбициозные заявления.

Ранее градоначальник сообщил, что в Петербурге ежедневно прививаются по 30 тысяч человек. Но даже на сайте Смольного число людей, полностью прошедших вакцинацию, варьируется на уровне 18 тысяч человек в сутки.

Кроме того, уровень вакцинации постоянно находящихся в зоне риска пенсионеров тоже оставляет желать лучшего – всего 40%. Одновременно с тем горожане уже заявляли, что записаться на прививку в Петербурге затруднительно.

При таких условиях затормозить распространение коронавирусной инфекции будет крайне проблематично, а выработка заветного иммунитета может отодвинуться на очень длительный срок.

Теги: александр беглов, смольный, вакцинация, записаться на прививку



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