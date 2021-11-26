26 Ноября 2021
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Образование Краснодарский край
школа, строительство, стройплощадка (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Готовность строительства самой большой школы в Новороссийске составляет 63%

Самая большая будущая школа города Новороссийска возводится по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. На данный момент готовность объекта составляет 63%, передает корреспондент Накануне.RU.

Современное учебное заведение рассчитано на 1550 мест и сооружается в 16-м микрорайоне города Новороссийска. Сооружение школы проходит в рамках реализации госпрограммы Кубани «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Краснодарского края, это будет трехэтажное здание площадью почти в 28 тысяч квадратных метров, здесь разместят 62 класса, специализированные кабинеты для дополнительного образования и все, что необходимо, согласно современным требованиям к школьным зданиям.

Работы на стройплощадке идут активно, на данный момент здесь заливают стяжку спортзала, монтируют оконные блоки, витражи и входные группы, разводят внутренние инженерные коммуникации. На объекте работают порядка 160 человек и 19 единиц техники.

школа, строительство, стройплощадка(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Отметим, что строительство социальных объектов на Кубани находится на особом личном контроле губернатора Вениамина Кондратьева. С 2015 года в Краснодарском крае открыли 60 новых школ. Их возводят по краевым и федеральным программам, в рамках национального проекта «Образование».

Теги: школа, нацпроект образование, кубань, вениамин кондратьев, строительство социальных объектов



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