В Челябинске нашли подрядчика для достройки проблемного дома

В Челябинске выбрали подрядчика для завершения строительства жилого многоквартирного дома № 13 жилого района № 11 Краснопольской площадки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Победителем конкурса стала компания "СК Дель-Мар". 6 декабря с ней будет подписан контракт, после этого она приступит к строительству.

Строительством этого дома занималась одна из фирм, аффилированных с застройщиком Александром Сребрянским. Уголовное дело в отношении застройщика, обвиняемого в хищении денежных средств дольщиков, сейчас рассматривается в суде.

По версии следствия, в 2015-2019 гг. обвиняемый вывел из оборота деньги дольщиков под видом расчетов по сделкам гражданско-правового характера и потратил по своему усмотрению. Обязательства перед дольщиками он не выполнил. Ущерб составил 3,8 млрд руб.

Напомним, с Сребрянским аффилировано около десятка компаний-застройщиков, которые привлекали средства дольщиков на строительство домов. В целом компании не достроили 29 домов. Обманутыми остались 2,7 тыс. дольщиков.