26 Ноября 2021
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Политика В России Москва
Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Госдума завершит осеннюю сессию 22 декабря

VIII созыв Госдумы завершит свою первую – осеннюю – сессию ориентировочно 22 декабря. На этот день постановлением нижней палаты парламента назначено последнее в сессии пленарное заседание.

С ближайшего понедельника депутаты уйдут на региональную неделю, и последняя неделя декабря будет такой же – народные избранники должны поехать в регионы, работать со своими избирателями. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предвидит, что разговоры будут жесткие, ведь депутатам, в частности, предстоит отвечать на вопросы о QR-кодах, которые уже практически раскололи общество.

Первый зампред Госдумы Александр Жуков сообщил, что в декабре будет восемь пленарных заседаний с 7 по 22 декабря. Предлагается проводить по три (вместо текущих двух) заседания в неделю: "Это связано с большим количеством законопроектов на рассмотрение".

В календаре рассмотрения стоит 73 законопроекта, 42 из них внесены правительством.

Также в декабре депутаты намерены заслушать доклады трех министров: 7 декабря в Госдуму приглашен глава Минтруда Антон Котяков, 14 декабря – глава Минсельзхоза Дмитрий Патрушев, 21 декабря заслушают главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Теги: госдума, осенняя сессия, законопроекты



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