В Челябинской области осуждены родители 7-месячного сына, избившие ребенка до смерти

В Челябинске вынесли приговор в отношении 29-летнего местного жителя и его 24-летней сожительницы.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Челябинской области, в октябре 2020 года в квартире осужденные нанесли несколько ударов в голову 7-месячному сыну, который от этого скончался. Затем, они решили избавиться от тела ребенка и сбросили его в реку Миасс. После преступления женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о похищении ребенка.

Суд приговорил мужчину и женщину к 9 годам и 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима соответственно.