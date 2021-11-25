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Происшествия Челябинская область
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-директора челябинского аэропорта

Прокурор просит приговорить к 3,5 годам колонии общего режима бывшего генерального директора АО "Челябинское авиапредприятие" Андрея Осипова, обвиняемого в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Оглашение приговора назначено на 30 ноября.

Напомним, Осипов был задержан 3 марта сотрудниками регионального УФСБ, а 4 марта Центральный районный суд отправил обвиняемого под домашним арест сроком до 1 мая. В ноябре суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу Осипову из-за нарушений условий отбывания наказания.

По версии следствия, в 2019-2020 гг. Осипов на служебном автомобиле Хендай Экус попал в аварию, но уехал с места ДТП. Чтобы получить страховую выплату по договору КАСКО, он дал указание подчиненному работнику инсценировать и оформить фиктивное ДТП. В дальнейшем работник предоставил в страховую компанию пакет документов о произошедшем страховом случае, на основании которых за ремонт было перечислено свыше 170 тыс. руб.



Теги: аэропорт, Андрей Осипов, мошенничество,



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