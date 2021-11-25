25 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2013) | Фото:

Сотрудника Росимущества на Южном Урале подозревают в получении взятки

Специалист отдела организации продаж и закупок Росимущества в Челябинской и Курганской областях подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что подозреваемый в 2019-2020 гг. получил более 400 тысяч рублей от директора коммерческой организации за предоставление сведений о ликвидных объектах арестованного имущества, подлежащих реализации.

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.



Теги: взятка, СК, уголовное дело,



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