Сотрудника Росимущества на Южном Урале подозревают в получении взятки

Специалист отдела организации продаж и закупок Росимущества в Челябинской и Курганской областях подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что подозреваемый в 2019-2020 гг. получил более 400 тысяч рублей от директора коммерческой организации за предоставление сведений о ликвидных объектах арестованного имущества, подлежащих реализации.

В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.