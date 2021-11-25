МВД проверит Netflix по заявлению общественницы, призвавшей запретить сервис в России

МВД проверит сервис Netflix на предмет ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. На популярную компанию в полицию пожаловалась общественница Ольга Баранец, называющая себя уполномоченной по защите семьи (официально такой должности в России нет).

По данным "Ведомостей", Баранец усмотрела в работе Netflix административные нарушения.

"Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в заявлении активистки.

Женщина ссылается на раздел сервиса "Фильмы об ЛГБТК". В своем заявлении Баранец называет Netflix "западным гомоконвейером" и призывает наложить вето на его деятельность в России: "Цель тут — не просто оштрафовать западный гомоконвейер, но наложить вето на его деятельность в нашей стране. Мы убеждены, что при массовой поддержке экспертного и родительского сообщества сможем взять онлайн-площадки под строгий контроль и защитить детей от деструктива".