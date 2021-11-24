"Спартак" обыграл "Наполи" в Лиге Европы

Московский "Спартак" обыграл "Наполи" в рамках группового этапа Лиги Европы UEFA.

Встреча в Москве завершилась победой российского клуба со счётом 2:1. Дубль в составе хозяев оформил Александр Соболев (3-я и 28-я минуты), у гостей отличился Элиф Элмас (64).

Отметим, что это вторая победа для "красно-белых" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы (первая была одержана также над итальянским клубом). После пяти туров "Спартак" имеет в активе 7 очков, опережая "Наполи" по личным встречам. Оставшиеся два представителя квартета C, польская "Легия" (6 очков) и английский "Лестер" (5 очков) сыграют сегодня.

В заключительном туре 9 декабря футболисты "Спартака" сыграют на выезде против "Легии".