24 Ноября 2021
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Экономика В России Москва
Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Госдума приняла бюджет России на 2022 год – депутатам пришлось голосовать дважды

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла бюджет на 2022 год и плановый период до 2024 года.

В третьем, окончательном чтении фракции смогли прокомментировать законопроект.

Валерий Гартунг, представитель "Справедливой России – За правду": "Этот бюджет не решает всех поручений президента. Нам тут говорят, что этим бюджетом выполняются все социальные обязательства перед гражданами. Но разве этот бюджет, например, компенсирует обязательства по выплате гражданам вкладов советских? Нет. Индексация пенсий работающим пенсионерам где? Это вынужденные меры? Нет, у нас бюджет сверстан с профицитом. Наша фракция будет голосовать против". 

Владислав Даванков из "Новых людей" пожаловался на то, что в бюджет не принята самая главная поправка от партии – увеличение финансирования регионов. "Мы не понимаем, не видим, как с таким бюджетом будет обеспечен экономический рост. Рост ВВП в 3% выглядит более, чем оптимистично в текущих условиях", - отметил депутат. "Новые люди" в итоге решили поддержать бюджет.

Ярослав Нилов из ЛДПР заметил, что у всех депутатов в зале есть вопросы и пожелания к бюджету. "А что будет, если мы бюджет не примем? Тогда страна будет жить по бюджету 2021 года", - напомнил парламентарий, обосновав решение фракции голосовать за бюджет. Он добавил, что в последний момент при рассмотрении бюджета президент распорядился увеличить МРОТ и прожиточный минимум выше инфляции, поэтому такой вариант законопроекта приемлем.

Коммунист Михаил Щапов заявил, что КПРФ будет голосовать против принятия бюджета. Он отметил, что фракцию не устраивает бережное отношение правительства к ФНБ. Средств фонда, по словам Щапова, хватило бы с лихвой на покрытие всех предложений оппозиционных депутатов, среди которых было увеличение финансирование науки, здравоохранения, сельского хозяйства, образования и т.д.

"Единоросс" Андрей Макаров, который также защищал проект бюджета во втором и третьем чтении как глава профильного комитета, заявил, что его партия, конечно же, поддержит проект бюджета. Он считает, что самые дельные поправки внес президент, "наполнив бюджет не только предложениями, но и деньгами", а оппозиционеров, голосующих против, обвинил в желании сделать так, "чтобы деньги до людей не дошли". "Вы хотите кризиса, потому что только в кризисе вы можете существовать. Ваши программы написаны только для того, чтобы пройти в Госдуму", - заключил Макаров. Его выступление спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "убедительным".

Интересно, что депутатам пришлось переголосовывать: техническая группа начала подсчитывать результаты раньше, чем Володин объявил голосование и многие просто не успели проголосовать. В итоге первый вариант голосования отменили.

За бюджет при повторном голосовании высказались 337 депутатов, против – 79, воздержался – 1.



Теги: госдума, бюджет, голосование, третье чтение



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