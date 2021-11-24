Действие QR-кодов для переболевших коронавирусом увеличат до года – Голикова

Власти увеличат действие QR-кодов для граждан, переболевших коронавирусом. Об этом сообщила на совещании с президентом России вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, есть возможность сделать срок действия QR-кодов год, тогда как сейчас он составляет полгода. Глава государства одобрил это предложение.

Тем не менее, заявила Голикова, остается в силе рекомендация по ревакцинации через полгода после болезни или первой прививки.

"После болезни сертификат переболевшего должен действовать один год. Сейчас это полгода, но мы предыдущее решение принимали в июне, когда был предыдущий эпидемический подъем. Сейчас мы видим, что доля переболевших повторно составляет 0,74% от общего числе заболевших. В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в сертификаты граждан на сайте "Госуслуг". Но мы рекомендуем все же проходить ревакцинацию после прививки или болезни через полгода. После шести месяцев иммунный ответ угасает", - отметила Голикова.

Она добавила, что исследование показывает серьезные изменения в здоровье у переболевших граждан, поэтому предпочтительнее получать иммунитет без рисков – с помощью прививки. По ее данным в течение шести месяцев после перенесенного ковида у 6,4% переболевших появляются новые заболевания, 29% обратились за внеплановой помощью амбулаторно, 2,5% вызывали "Скорую". Самые распространенные причины обращения к врачам – гипертония, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. "Общая летальность среди переболевших составила 2,1%, среди переболевших с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 4,4%", - рассказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что рекомендация по ревакцинации раз в год будет дана тогда, когда страна достигнет уровня коллективного иммунитета в 80%. Пока этот уровень составляет 50,4%.

Президент России предложил провести анализ продолжительности жизни и смертности в тех регионах, где хороший уровень вакцинации и там, где он низкий. "Я думаю это можно сделать быстро и несложно", - отметил Путин. Голикова ответила, что мониторинг ведется, его результаты будут представлены по итогам года.