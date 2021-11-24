24 Ноября 2021
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Образование Свердловская область
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В УрГАУ продлевают дистанционку до конца декабря

Студенты Уральского государственного аграрного университета пробудут на дистанционном формате обучения до 30 декабря текущего года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УрГАУ.

При этом для выпускников (СПО и ВО) разрешено проведение государственных итоговых аттестаций и текущих консультаций в смешанном режиме. Помимо этого, с 1 декабря к очным занятиям приступают и студенты первого курса (ВО) заочной формы обучения.

"В первую очередь решение администрации вуза связано с заботой о здоровье наших преподавателей и студентов, в числе которых есть несовершеннолетние дети. Из-за возраста они пока не могут вакцинироваться от COVID-19, поэтому входят в группу риска. Все занятия также будут проводиться с соблюдением календарных учебных графиков. Мы всегда контролируем этот процесс. В дальнейшем форма обучения студентов будет выбираться в соответствии с эпидемиологической обстановкой в регионе", – рассказала проректор по учебной и воспитательной работе УрГАУ Ольга Неверова.

Напомним, что с 8 ноября 2021 года в связи с неблагоприятной ситуацией и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Свердловской области вуз перевел всех студентов на удаленную форму обучения. На сегодняшний день 50% обучающихся и более 90% преподавателей и сотрудников университета уже привиты от коронавируса.



Теги: УрГАУ, дистанцинка, студенты, коронавирус



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