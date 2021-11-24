Жириновский год уговаривал Зюганова сделать прививку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал власти принять "показательные меры" в отношении противников вакцинации от коронавируса: "Отстранить от эфира всех антипрививочников, пусть дома на кухне рассказывают свои бредни, а регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников, отменил за антигосударственную деятельность. Они не только не помогают спасать граждан, но и толкают людей на кладбище. Ведь уже 460 тысяч умерли от ковида! Представьте, что вымер бы целый крупный райцентр: Липецк, Владимир, Тула, Курск. Вот сколько это людей!".

Лидер ЛДПР прошелся по своим коллегам из КПРФ и "Единой России" – Геннадию Зюганову и Петру Толстому.

"Я Зюганова год уговаривал сделать прививку, а он ждал, видимо, пока у них во фракции два депутата не умрут. Вообще КПРФ становится партией мертвецов. Они постоянно носят цветочки к могилам своих вождей, и хотят, наверное, чтобы и их избиратели на кладбище оказались. Осуждаем мы и позицию Петра Толстого. Его далекий предок, наш великий писатель Лев Николаевич Толстой был прогрессивным человеком, он был бы в числе первых, кто сделал прививку. А его потомок говорит: не хочу, не буду", - напомнил Жириновский.

Он вспомнил императрицу Екатерину II, которая своим примером показывала необходимость вакцинации. "И с тех пор больше 200 лет мы делали разные прививку, весь мир спасли от десятков страшных смертельных болезней. Сейчас XXI век на дворе, мы себя космической державой называем, наши дети уже живут в цифровом мире, мы были первыми, кто создал вакцину. И вдруг нашлись те, кто уперся, хотя нет никаких негативных последствий. Это пора прекращать!" – резюмирует политик.