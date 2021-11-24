Жириновский год уговаривал Зюганова сделать прививку

24 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роснано оставило государству "дырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Москва
Владимир Жириновский (2020) | Фото: пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме

Жириновский год уговаривал Зюганова сделать прививку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал власти принять "показательные меры" в отношении противников вакцинации от коронавируса: "Отстранить от эфира всех антипрививочников, пусть дома на кухне рассказывают свои бредни, а регистрацию партий, которые поддерживают антипрививочников, отменил за антигосударственную деятельность. Они не только не помогают спасать граждан, но и толкают людей на кладбище. Ведь уже 460 тысяч умерли от ковида! Представьте, что вымер бы целый крупный райцентр: Липецк, Владимир, Тула, Курск. Вот сколько это людей!".

Лидер ЛДПР прошелся по своим коллегам из КПРФ и "Единой России" – Геннадию Зюганову и Петру Толстому.

"Я Зюганова год уговаривал сделать прививку, а он ждал, видимо, пока у них во фракции два депутата не умрут. Вообще КПРФ становится партией мертвецов. Они постоянно носят цветочки к могилам своих вождей, и хотят, наверное, чтобы и их избиратели на кладбище оказались. Осуждаем мы и позицию Петра Толстого. Его далекий предок, наш великий писатель Лев Николаевич Толстой был прогрессивным человеком, он был бы в числе первых, кто сделал прививку. А его потомок говорит: не хочу, не буду", - напомнил Жириновский.

Он вспомнил императрицу Екатерину II, которая своим примером показывала необходимость вакцинации. "И с тех пор больше 200 лет мы делали разные прививку, весь мир спасли от десятков страшных смертельных болезней. Сейчас XXI век на дворе, мы себя космической державой называем, наши дети уже живут в цифровом мире, мы были первыми, кто создал вакцину. И вдруг нашлись те, кто уперся, хотя нет никаких негативных последствий. Это пора прекращать!" – резюмирует политик.



Теги: владимир жириновский, геннадий зюганов, антипрививочники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2084

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети