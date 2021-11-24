В Петербурге посетительница ТЦ упала в шахту лифта и провела там ночь

В Петербурге 25-летняя посетительница торгового центра "Континет", ехавшая в лифте, упала в шахту и провела там всю ночь.

Предварительно, кабина неожиданно отключилась от сети поздно вечером 23 ноября. Девушка попыталась выбраться из застрявшего лифта, но упала с высоты шести метров в шахту, сообщает РЕН ТВ. Обнаружили это лишь утром 24 ноября, когда сотрудники торгового центра пришли на работу.

Девушка госпитализирована с травмами. Ее психологическое состояние оценивается как тяжелое.

В октябре в жилом доме на улице Покрышкина в Москве с высоты пятого этажа сорвался лифт, в котором находились шестеро взрослых и четверо детей. Между вторым и третьим этажом сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения. О пострадавших не сообщалось.