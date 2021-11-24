В Челябинске суд отменил приговор анархистам, осужденным за баннер у здания УФСБ

Челябинский областной суд отменил приговор анархистам Дмитрию Цибуковскому и Анастасии Сафоновой, осужденным к 2,5 и 2 годам колонии соответственно за хулиганство. Дело будет направлено на новое рассмотрение.

Как сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, оба освобождены из СИЗО. Им изменена мера пресечения на запрет определенных действий.

Как сообщало Накануне.RU, инцидент произошел 15 февраля 2018 года. На заборе у здания регионального УФСБ был размещен баннер "ФСБ — главный террорист". В соцсети было опубликовано видео, на котором анархисты вывешивают плакат на забор управления. Как заявили авторы ролика, их акция – "знак солидарности с репрессируемыми по всей стране анархистами". По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 (Хулиганство) УК РФ.