24 Ноября 2021
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Общество Санкт-Петербург
двор, снег, питер, лп (2021) | Фото: фото из открытых источников/ соцсети

Петербуржцы не заметили чищенных улиц, о которых отчитался Смольный

Сегодня в городе на Неве выпал первый снег, который в очередной раз стал полной неожиданностью для коммунальщиков. Что впрочем не помешало отчитаться Смольному о 820 единицах техники вышедшей на уборку. Однако даже по карте Комитета по благоустройству, ее в три раза меньше.

Если внимательно посчитать значки на интерактивной карте Комитета по благоустройству, то получится, что на весь город реально выделено всего 342 единицы самой различной техники. Причем половина из машин никуда не движется.

карта, петербург, комитет по благоустройству(2021)|Фото: gov.spb.ru/gov/otrasl/blago

Как рассказал один из водителей спецтехники, задача большей части техники, выйти на маршрут, но проверять едет ли по нему действительно снегоуборочный транспорт.

«А состояние машин такое, что лучше на них полноценно не работать. Есть указание из комитета, что нужно максимально изображать деятельность. Но в действительности пока убирать снег нечем. Ждем с ужасом серьезных осадков», - объяснил водитель.

двор, снег, питер, лп(2021)|Фото: фото из открытых источников/ соцсети

Между тем, пишут об отсутствии техники и сами жители.

соцсети, питер, лп(2021)|Фото: соцсети/скрин

соцсети, питер, лп(2021)|Фото: соцсети/скрин

По прогнозам синоптиков, приближающаяся зима обещает быть морозной и снежной. Не исключены сильные снегопады. Однако вместо того, чтобы усилить готовность к зиме, губернатор Петербурга Александр Беглов передал Красноярску две передвижные снегоплавильни. Установки могли перерабатывать порядка 200 тонн снега в час.

Кроме того, судя по проведенной Смольным в сфере ЖКХ ревизии, городу не хватает кровельщиков и дворников. Полностью укомплектован штат только в Московском, Петроградском и Невском районах. Нехватку кадров администрация города планирует, видимо, перекрыть, привлекая к уборке улиц от снега добровольцев. Им обещают выплачивать порядка 1000 рублей за день.

Отметим, что в 2019 году, когда Беглов только заступил на должность губернатора Петербурга, город столкнулся со снежным коллапсом. Повсеместные сугробы тогда вызвали шквал негодования в адрес градоначальника.



Теги: александр беглов, петербуржцы, смольный, снегопады



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