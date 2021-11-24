В Норильске "Суперджет" выкатился за пределы ВПП при посадке

В аэропорту Норильска самолет Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 30 метров при посадке. На борту находился 81 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал, сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СКР. Сейчас ведомство проводит проверку.

Борт принадлежит авиакомпании Red Wings, он совершал перелет из Челябинска в Норильск.

По предварительным данным, в районе аэропорта установились неблагоприятные погодные условия, в частности – сильная метель, которая могла стать причиной инцидента.