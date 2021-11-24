600 сотрудников Google потребовали от руководства компании отменить обязательную вакцинацию

По меньшей мере 600 сотрудников Google подписали обращение к руководству компании с требованием отозвать приказ об обязательной вакцинации.

Ранее технологический гигант потребовал от своих сотрудников (а их только в США более 150 тыс.) сообщить о своем статусе (вакцинировался/не вакцинировался), а те из работников, кто прямо или косвенно имеет отношение к государственным контрактам, обязаны вакцинироваться вне зависимости от того, работают они в офисе или на удаленке.

Впрочем, как отмечает CNBC, 600 сотрудников – это менее 0,5% от всего штата Google. Удастся ли им повлиять на решение руководства – неизвестно.

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил, что все компании со штатом от 100 сотрудников должны теперь требовать от них полной вакцинации или регулярного тестирования на COVID-19 вплоть до 4 января 2022 года.

Открытое письмо противников принудительной вакцинации с заголовком "Уважайте сотрудников" направлено главному специалисту Google по здравоохранению Карен ДеСальво.