В Челябинске установили причину схода с рельсов четырех вагонов с металлоломом
В Челябинске сход четырех груженых металлоломом вагонов произошел из-за уширения рельсовой колеи.
Инцидент произошел вечером 27 октября на путях необщего пользования ООО "ПТУ ", примыкающих к станции Челябинск-Южный. Сход вагонов произошел при проведении маневровых работ. В результате происшествия никто не пострадал.
В ходе проверки было установлено, что работники предприятия нарушили технологию содержания железнодорожного пути.
"На пути имелось уширение рельсовой колеи, что привело к сходу вагонов. Прокурором генеральному директору внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, съезд на неисправный путь перекрыт до устранения неисправностей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Также должностное лицо привлечено к административной ответственности. Ему назначен штраф.