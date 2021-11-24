24 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
железная дорога, железнодорожный путь, рельсы (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске установили причину схода с рельсов четырех вагонов с металлоломом

В Челябинске сход четырех груженых металлоломом вагонов произошел из-за уширения рельсовой колеи.

Инцидент произошел вечером 27 октября на путях необщего пользования ООО "ПТУ ", примыкающих к станции Челябинск-Южный. Сход вагонов произошел при проведении маневровых работ. В результате происшествия никто не пострадал.

В ходе проверки было установлено, что работники предприятия нарушили технологию содержания железнодорожного пути.

"На пути имелось уширение рельсовой колеи, что привело к сходу вагонов. Прокурором генеральному директору внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, съезд на неисправный путь перекрыт до устранения неисправностей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Также должностное лицо привлечено к административной ответственности. Ему назначен штраф.



Теги: вагон, поезд, рельсы, проверка,



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