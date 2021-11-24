В Красноярске уволили полицейского, справившего нужду в подъезде

В Красноярске уволили полицейского, помочившегося в подъезде жилого дома. В городском управлении МВД подтвердили, что с мужчиной расстались в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел, передает "7 канал Красноярск".

Под видео, появившемся в сети, сообщается, что инцидент произошел еще 7 октября. "Робеспьера, 34. Соседи вызвали наряд полиции так как в подъезде поселился бомж. Полицейский не только не выгнал бомжа, но и сам пописал в подъезде прямо на камеру!" – пишет автор видео.

Судя по ролику, двое мужчин в форме поднимаются по лестнице в подъезде. Один заходит в дверь квартиры, другой остается на лестничной площадке и справляет нужду. В процессе он даже отвлекается на телефон. Закончив свои дела, он присоединяется к своему коллеге в квартире.