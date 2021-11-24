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Происшествия Пермский край
(2005) | Фото: www.alpdjes.ru

В Перми пенсионер наказан за покушение на убийство промышленных альпинистов

В Перми 72-летний горожанин наказан за покушение на убийство промышленных альпинистов, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

13 августа 2019 г. 28 и 30-летний пострадавшие проводили работы на фасаде многоквартирного жилого дома №13 по Пушкина на высоте девятого этажа. Пенсионер, живший в одной из квартир, потребовал прекратить работы.

Получив отказ, он поднялся на крышу дома и перерезал спасательные канаты рабочих. Один из них сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе. Второй высотник стал быстро подниматься на крышу, чем испугал нарушителя и соврал его планы.

Приговор суда – шесть лет колонии строгого режима с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра. Приговор не вступил в силу.



Теги: Рабочие, люлька, приговор



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