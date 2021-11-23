24 Ноября 2021
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Общество Санкт-Петербург
смольный, правительство санкт-петербурга (2021) | Фото: Regnum/ Дарья Драй

Шугалей отреагировал на пожар в доме Лялевича критикой губернатора Беглова

Ученый-социолог Максим Шугалей прокомментировал крупный пожар в заброшенном доме Лялевича в Петербурге. Он заметил, что этот инцидент стал очередным подтверждением попустительского отношения губернатора Александра Беглова к сохранению исторического облика Петербурга.

Напомним, 23 ноября в Северной столице произошел крупный пожар в доходном доме Лялевича, расположенном по адресу: улица Розенштейна 29 корпус 2, рядом с «Красным треугольником». В здании горели перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах на площади 1,5 тыс. квадратных метров. Между третьим и четвертым этажами произошло обрушение перекрытий на площади 100 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 20 единиц техник и 83 человека личного состава МЧС.

Дом Лалевича был построен в 1904 году, он является первым доходным домом, спроектированным архитектором Марианом Лялевичем. Здание находится на капитальном ремонте и «пустует» более 10 лет. За это время оно горело неоднократно – в последний раз в марте 2021 года. Кроме того, горожане неоднократно жаловались в правоохранительные органы на бездомных, поселившихся в здании, писала «Фонтанка».

Эти обстоятельства указывают на то, что Смольный не занимался проблемой должным образом — в 2016 году архитектурный памятник планировали выставить на торги. Позже Смольный передумал это делать вследствие активного протеста градозащитников, которые остерегались, что здание снесут под новую стройку.

В своем Telegram-канале Шугалей обратил внимание, что пожар в доме Лялевича является ударом по историческому облику города. В соответствующем контексте социолог напомнил, что глава города игнорирует важность стратегии культурного наследия, ставя в приоритет иные задачи – например, «поездки по курортам Сербии». Напомним, что недавно губернатор совершал деловой визит в Сербию на дорогостоящем бизнес-джете.

«Губернатору вместо поездок по курортам Сербии хорошо бы делом заняться», — написал Шугалей.

лом лялевича, питер, шугалей, лп(2021)|Фото: https://t.me/shugaleispb/86

С позицией социолога невозможно не согласиться, ведь дом Лялевича представляет собой дореволюционное здание, которое, как и многие другие архитектурные памятники города, формируют уникальный облик Петербурга. А носящие регулярный характер пожары фактически его разрушают, лишая город особой атмосферы и исторического притяжения.

Стоит отметить, что проблему разрушения домов Петербурга вследствие безответственного подхода властей к сохранению исторического облика в целом можно трактовать как системную. Например, в октябре СМИ сообщали о пожаре в доме Чубакова, включенном в единый госреестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. До этого, в мае, произошел пожар в доме Басевича, а в апреле загорелось историческое здание «Невской мануфактуры».



Теги: максим шугалей, дом лялевича, александр беглов, смольный



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