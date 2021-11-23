Коммунисты из Мосгордумы сравнили введение QR-кодов с сюжетом "Скотного двора" Оруэлла

Депутаты от КПРФ в Мосгордуме выступили с заявлением, в котором осудили введение QR-кодов в столице и по всей России. Они считают это нарушением Конституции и полагают, что "Единая Россия" ввести в стране цифровой концлагерь в условиях санитарной диктатуры чиновничества".

"На законодательном уровне внедряется понятие QR-кода, поэтому, как по Оруэллу в "Скотном дворе", появятся граждане "равные" и "более равные", чем другие. Граждан хотят разделить на людей 1-го и 2-го сорта? В Германии в 30-х года прошлого столетия уже вводилось такое деление людей, чем это обернулось всем известно", - говорится в заявлении коммунистов.

"Наступающая реакционная диктатура борется с народом, а не с коронавирусом. Причина проблем не в коронавирусе, а вследствие разрушительной "оптимизации" медицины. QR-коды же лишь повод, чтобы нас всех закабалить и заткнуть рты большинству несогласных с уничтожением страны", - полагают представители КПРФ.