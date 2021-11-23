24 Ноября 2021
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Общество Краснодарский край
ключи, квартира, дом, жилье, социальное жилье (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Субсидии на улучшение жилищных условий в рамках госпрограммы "Развитие ЖКХ" получили около тысячи семей Кубани

Еще десять кубанских семей до конца 2021 года получат средства для оплаты части приобретаемого или строящегося жилья, передает корреспондент Накануне.RU. При этом, уже около тысячи семей Кубани получили субсидии на улучшение жилищных условий.

Такая серьезная поддержка жителям Краснодарского края оказывается в рамках реализации краевой госпрограммы «Развитие ЖКХ».

"Всего в 2021 году социальные выплаты получили 994 семьи. В их числе 354 – молодые семьи, 120 – получили субсидию на оплату первоначального взноса, 520 – перечислили выплаты по программе «Накопительная ипотека» на банковские счета", - рассказал вице-губернатор региона Александр Трембицкий.

Участниками государственной программы могут стать работники бюджетной сферы – медики или учителя, а также многодетные семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении условий. Как пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края, заявители могут получить выплату, если не имеют жилья или живут в собственной квартире, площадь которой на одного человека не превышает 10 квадратных метров. Кроме того, срок проживания заявителя в регионе должен быть, не менее последних пяти лет.

Жилищную субсидию предоставляют в крае и молодым семьям, признанным нуждающимися в жилом помещении. При этом возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет.

А с января 2022 года в Краснодарском крае по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева стартует региональная программа поддержки для врачей, педагогов и социальных работников.

ключи, квартира, дом, жилье, социальное жилье(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Им будут предоставлять субсидию по ипотеке в размере 1 млн рублей. Заявления на получение субсидии будет принимать ГКУ КК «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка».



Теги: жилищные субсидии, ипотека, молодые семьи, кубань



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