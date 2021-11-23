23 Ноября 2021
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Общество В России Москва
Екатерина Мизулина (2021) | Фото: пресс-служба Общественной палаты России

Повсеместное введение QR-кодов обсудят в Общественной палате

Общественная палата России 26 ноября проведет экспертизу законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах, самолетах и поездах.

Глава "Лиги безопасного интернета" и член ОП Екатерина Мизулина предложила подписчикам своих страниц в соцсетях проголосовать за или против предложения правительства. И пока в ее голосовалке 98% проголосовавших выбирают вариант "против".

Мизулина сообщила, что на обсуждение предложено пригласить представителей общественных родительских организаций (хотя в школах вводить QR-коды пока не планируется).

Напомним, законопроекты, внесенные в Госдуму правительством, предусматривают повсеместное введение QR-кодов в самолетах, поездах дальнего следования и общественных местах, например, заведениях общепита. Резонансный законопроект вызвал широкое обсуждение, сейчас он направлен в регионы для получения отзывов от заксобраний субъектов. Рассмотреть его в первом чтении планируется в середине декабря.



Теги: qr-коды, общественная палата, обсуждение, госдума



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