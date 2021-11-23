Крашенинников дал отрицательный отзыв на концепцию по улучшению семейного законодательства с целью защиты семьи

Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, который возглавляет Павел Крашенинников, подготовил отрицательный отзыв на концепцию законопроекта по изменению Семейного кодекса РФ, который обнародовал институт общественного уполномоченного по защите семьи.

Напомним, межведомственная рабочая группа при Совете Федерации под руководством сенатора Елены Мизулиной и при участии множества экспертов и просемейных организаций доработала концепцию законопроекта об изменении Семейного кодекса РФ с целью развернуть семейное законодательство в сторону защиты семьи от необоснованного вмешательства чиновников, а также устранить неопределенные нормы в законодательстве, ставящие семью в уязвимое положение.

Однако совет под руководством Крашенинникова возражает против повышения уровня защиты семьи. Сам Крашениников известен как соавтор законопроекта о ювенальных экспресс-судах по ускоренному отобранию детей, который в прошлом году был снят с рассмотрения в результате возмущения общественности. Ранее он продавил принятие "закона о шлепках" об уголовной ответственности родителей за наказание детей, который тоже был отменен после протестов.

В отрицательном заключении за подписью Крашенинникова выражено несогласие с принципом презумпции добросовестности родителей при осуществлении родительских прав, которую предлагают авторы концепции. Отсутствие этой презумпции в законодательстве по умолчанию подразумевает презумпцию вину родителей. Также совету Крашенинникова не нравится "укрепление родительского авторитета".

Особенно показательно, что Крашенинников считает "спорным" предложение закрепить "право ребенка на родную семью". То есть что родная семья для ребенка естественна и наиболее желанна, если в конкретном случае нет веских причин считать иначе.

Крашенинников не поддерживает исключение нормы, позволяющих отбирать детей у родителей из-за "противоречия интересов ребенка и родителей". Он считает, что возможность таких "противоречий" должна оставаться закрепленной законодательно. При этом речь идет не об уголовных преступлениях, которые подразумевают в случае угрозы жизни ребенка изымать его, а о семейном праве. То есть "противоречие интересов ребенка и родителей", по мысли Крашенинникова, является частью семейной жизни и должно быть частью именно семейного права.

В свете этого характерно, что Крашениников считает лишение родительских прав "восстановлением прав ребенка", что даже с юридической точки зрения выглядит очень сомнительно, так как получается, что реализация родительских прав заведомо является потенциальной опасностью для прав ребенка.

Еще одна важная мысль Крашенинникова - нужно ограничивать родителей в родительских правах не только при наличии их вины, но и в других случаях, например при болезни. То есть наказывать родителей за болезни.

Он также защищает, что нужно сохранять общие критерии, когда ребенка могут признать оставшимся без попечения родителей. Концепция предлагает конкретный перечень таких причин, чтобы не было злоупотреблений.

11 ноября в Родительской палате в результате круглого стола эксперты поддержали концепцию и приняли соответствующую резолюцию, которая была направлена в Совфед и Госдуму.

Сейчас в Семейном кодексе содержатся такие положения, которые ставят опеку выше семьи. Например, в ст. 64 говорится, что "родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия".