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Экономика Санкт-Петербург
санкт-петербург (2014) | Фото: Накануне.ru

Стоимость разовой поездки в питерском метро с 2022 года вырастет на 5 рублей

В городском транспорте Санкт-Петербурга с 1 января 2022 года вырастет на 5 рублей. Аналогичным образом цены уже поднимались в начале текущего года.

О росте стоимости проезда сообщили в городском комитете по транспорту.

Тариф, который власти называют "гостевым" (оплата наличными или картами иностранных платежных систем, без покупки абонементов), поднимется на 5 рублей. Стоимость разовой поездки в метро составит 65 рублей, в наземном транспорте – 60 рублей.

"Отметим, что с каждым годом доля разовых поездок (по "гостевому" тарифу) снижается, пассажиры переходят на проездные билеты длительного пользования. В настоящее время по разовым билетам совершается 14,5% (с учетом оплаты по банковским картам) всех поездок в городском пассажирском транспорте, преимущественно туристами", - отметили в комитете.

По карте "Подорожник" (для жителей города) стоимость поездки увеличится на 4 рубля – до 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте. В комитете добавили, что с 1 апреля будет введен пересадочный тариф "60 минут", по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, стоимость второй поездки составит 10 руб., третья и последующие поездки будут бесплатны для пассажира.

При оплате картой "Мир" стоимость проезда не изменится и составит 44 рубля на турникете. Для владельцев "Единой карты петербуржца" стоимость поездки снизится на 4 рубля и составит 35 рублей при оплате на турникете.

Стоимость предоплаченных месячных проездных билетов (автобусный, комбинированный, на метро и единый) и повременных (билет на 90 минут, суточные билеты) будет увеличена на 4%. Аналогичным образом вырастут поездки по льготным билетам для студентов, школьников, пенсионеров и других льготных категорий.



Теги: метро, санкт-петербург, стоимость проезда, рост цен



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