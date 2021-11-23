Володин предложил обсуждать общероссийское введение QR-кодов не на ток-шоу, а в Госдуме

Пока региональные парламенты готовят отзывы на законопроект о введение по всей стране QR-кодов в транспорте и общественных местах, инициативу правительства собираются обсуждать и в Госдуме.

Сегодня на пленарном заседании парламента представительница КПРФ Нина Останина попросила провести парламентские чтения на эту тему. Она отметила, что сейчас вопрос обсуждают на "вульгарных ток-шоу", где нет экспертов. Также Останина добавила, что парламентские чтения на тему предложил провести представитель "Единой России" Петр Толстой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился, что в декабре надо начать обсуждение законопроектов на уровне фракций и профильных комитетов, причем на всех заседаниях должны присутствовать ответственные министры – транспорта, здравоохранения и вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперштаб.

"Обсуждение должно быть не в рамках ток-шоу. Правительству важно услышать мнение граждан, экспертов и депутатов. Иначе мы будем заложниками социальных сетей, ток-шоу, могут пострадать люди. Должна быть официальная позиция министерств", - заявил Володин.