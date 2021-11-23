Володин предложил обсуждать общероссийское введение QR-кодов не на ток-шоу, а в Госдуме

23 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Володин предложил обсуждать общероссийское введение QR-кодов не на ток-шоу, а в Госдуме

Пока региональные парламенты готовят отзывы на законопроект о введение по всей стране QR-кодов в транспорте и общественных местах, инициативу правительства собираются обсуждать и в Госдуме.

Сегодня на пленарном заседании парламента представительница КПРФ Нина Останина попросила провести парламентские чтения на эту тему. Она отметила, что сейчас вопрос обсуждают на "вульгарных ток-шоу", где нет экспертов. Также Останина добавила, что парламентские чтения на тему предложил провести представитель "Единой России" Петр Толстой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился, что в декабре надо начать обсуждение законопроектов на уровне фракций и профильных комитетов, причем на всех заседаниях должны присутствовать ответственные министры – транспорта, здравоохранения и вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая федеральный оперштаб.

"Обсуждение должно быть не в рамках ток-шоу. Правительству важно услышать мнение граждан, экспертов и депутатов. Иначе мы будем заложниками социальных сетей, ток-шоу, могут пострадать люди. Должна быть официальная позиция министерств", - заявил Володин.



Теги: вячеслав володин, qr-коды, обсуждение, госдума, эксперты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 1887

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Заказать кассетный магнитофон можно на сайте www.mvideo.ru