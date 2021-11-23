23 Ноября 2021
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врачи, медики, медосмотр (2019) | Фото: permkrai.ru

Минздрав хочет ужесточить условия получения медсправок для водителей

Министерство здравоохранения России собирается ввести новую процедуру получения медсправок для автомобилистов. Нововведением станут обязательные анализы для тех водителей или кандидатов в водители, которых заподозрят в наркологических расстройствах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом из справок предполагается убрать дорогие CDT-тесты, с помощью которых планировалось проверять кандидатов в водители на хронический алкоголизм.

Сейчас претендентам на справку для ГИБДД нужно сдать предварительно экспресс-тесты на наркотики, а также анализ мочи, если экспресс-тест дал положительный результат.

Но в Минздраве считают, что этого недостаточно. На дополнительное лабораторное исследование смогут послать и при отрицательном тесте, но если врач-нарколог обнаружит у кандидата один из трех признаков употребления наркотиков: "неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм", "ускорение или замедление темпа мышления", "эмоциональная неустойчивость", повышенная потливость, заторможенность, сонливость или возбуждение, бледность, сухость кожи, учащение или замедление дыхания, чрезмерно низкий или высокий пульс, сужение или расширение зрачков, тремор рук, а также признаки "внутривенного введения веществ", включая следы от инъекций.

Эксперты считают, что признаки крайне субъективные, они могут свидетельствовать о других расстройствах или просто вариантах нормы, например, когда речь идет о повышенной потливости.



Теги: минздрав, справка, проверка, нарколог, водитель



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