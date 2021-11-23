23 Ноября 2021
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Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

СМИ: Причиной потопа в Большом театре стала пьяная драка со стульями

Причиной потопа на новой сцене Большого театра стала пьяная драка, сообщает "Московский комсомолец".

Как рассказал изданию артист театра, подрались работники учреждения, возможно, сотрудники художественно-постановочной части.

Один из них бросил стул в другого, стул попал на пульт управления противопожарной сигнализации. При этом, по словам источника, драка была на Исторической сцене, где находится пульт, а залило Новую.

По его данным, ущерб оказался незначительным, театр успеют привести в порядок к премьере спектакля "Мастер и Маргарита", запланированной на 1 декабря.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что потоп произошел из-за монтировщиков сцены, задевших кнопку включения системы пожаротушения. Из-за произошедшего короткого замыкания оказалось невозможно отключить систему. Отмечалось, что она продолжит работать, пока вода не вытечет полностью.

В феврале 800 человек эвакуировали из Большого театра в Москве из-за сработавшей противопожарной системы, которая среагировала на сценический дым.



Теги: потоп, большой театр, драка



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