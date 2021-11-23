FIFA объявила претендентов на премию The Best 2021 года

Международная федерация футбола (FIFA) объявила список претендентов на премию The Best в 2021 году. Награда вручается лучшим футболистам и тренерам по итогам календарного года.

В число кандидатов на приз лучшему игроку года вошли: Карим Бензема ("Реал"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба — "Челси"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар (все — "ПСЖ"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") и Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд).

На звание лучшего вратаря претендуют Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"/"ПСЖ"), Эдуард Менди ("Челси"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Каспер Шмейхель ("Лестер").

В список кандидатов на приз лучшему тренеру вошли Антонио Конте ("Интер"/"Тоттенхэм"), Ханс-Дитер Флик ("Бавария"/сборная Германии), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне ("Атлетико") и Томас Тухель ("Челси").

Обладатель премии определится по итогам голосования, а церемония вручения состоится 17 января 2022 года. Напомним, что в прошлом году лучшим футболистом мира по версии FIFA стал Роберт Левандовски.

Отметим также, что 29 ноября 2021 года журнал France Football назовет имя обладателя "Золотого мяча" за 2021 год.