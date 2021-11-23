23 Ноября 2021
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QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На Камчатке систему QR-кодов распространили на междугородний транспорт

В Камчатском крае с 23 ноября для поездок на межмуниципальных автобусах и авиаперелетах по местным направлениям необходимо предъявлять QR-код, справку о наличии антител либо справку о медотводе.

В правительстве края сообщили, что в случае если у человека не имеется одного из документов, ему вернут деньги за неиспользованный билет, передает Regnum. Отмечается, что пока проблем не возникло - за полдня проведения проверок все пассажиры смогли предъявить документы.

С октября камчатцев без QR-кодов не пускают в кафе и рестораны. С 15 ноября правила входа по QR-кодам распространили на здания органов власти, учреждения культуры и спорта, гостиницы.

На прошлой неделе на Камчатке прошел несанкционированный митинг против вакцинации от COVID-19, на него пришли порядка 100 человек.

Напомним, в общественном транспорте Татарстана с 22 ноября начало действовать требование о QR-кодах о вакцинации от коронавируса, справке о перенесенном заболевании или медицинских противопоказаниях к прививке. Не обходится без скандалов, в частности, поступают сообщения о нападении на кондукторов. Из метро и трамваев в Казани высадили почти 800 человек – у них не было QR-кода.



Теги: камчатка, qr-коды, междугородний транспорт



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