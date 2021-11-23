23 Ноября 2021
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Политика За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/joebiden

Самый пожилой президент США намерен баллотироваться на второй срок

Президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки после появления сообщений о дискуссии в рядах демократов о возможном выдвижении действующего главы государства. "Это его планы", - заявила Псаки журналистам.

Газета Washington Post сообщила в выходные, что Байден и его ближайшие советники заверяют потенциальных союзников, что президент планирует баллотироваться на второй срок. Хотя планы Байдена на 2024 год могут измениться в течение следующих двух лет, источники, близкие к президенту, с момента его вступления в должность в январе утверждали, что он будет проводить кампанию за второй срок.

Тем не менее, предположения о том, будет ли он снова баллотироваться на пост президента, подогревюется его возрастом и снижающейся популярностью в последние недели.

В случае переизбрания Байдену было бы 82 года в начале его второго срока. Когда он был приведен к присяге в январе этого года, он уже был самым пожилым человеком, вступившим в должность президента США, напоминает Hill.



Теги: джо байден, второй президентский срок, выборы президента, джен псаки



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