23 Ноября 2021
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Происшествия За рубежом
автобус, ДТП (2019) | Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Болгарии в ДТП с автобусом погибли 46 человек

В Болгарии 46 человек погибли в аварии с участием автобуса.

ЧП произошло на трассе "Струма" с автобусом из Северной Македонии – все находившиеся в нем люди также были гражданами этой страны. По предварительным данным, автобус возвращался из Турции.

После ДТП автобус загорелся (хотя не исключается версия, что пожар начался до столкновения и как раз его спровоцировал), пассажиры не смогли выбраться и сгорели заживо. Всего в автобусе было 52 человека. Рассматриваются версии плохих погодных условий (был сильный дождь) и уснувшего за рулем водителя.

Среди погибших было 12 детей, также они есть среди пострадавших – все они доставлены в больницу Софии с ожогами.



Теги: болгария, дтп, погибшие, автобус



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