В США суд отказался возобновлять процесс по иску бывших акционеров ЮКОСа

Суд в американском округе Колумбия принял отрицательное решение по делу о выплате компенсации бывшим акционерам ЮКОСа до завершения процедур в Нидерландах.

В решении суда говорится, что дальнейшее разбирательство может оказаться безрезультатным, если Россия одержит окончательную победу в Голландии или любых дальнейших апелляциях в Верховном суде Нидерландов.

Стороны должны представить свой отчет о состоянии дел 20 мая 2022 года.

В США истцы вновь попытались добиться взыскания с России более $50 млрд после того, как окружной суд Гааги в 2016 году отменил обязательства российской стороны по выплатам, напоминает Regnum.

Напомним, в феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа на отмену решения о выплате им более 50 млрд долларов российскими властями. Он отменил решение окружного суда, который ранее снял соответствующее обязательство. Речь идет о попытках бывших акционеров ЮКОСа получить компенсацию за "экспроприированное", по их мнению, имущество. Изначально истцы требовали взыскать более 100 млрд долларов.

В мае 2020 года Россия подала кассационную жалобу с требованием отмены решения о выплате. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате и вернул дело в апелляционный суд Амстердама.