Пропавшая в Нижнем Тагиле 17-летняя студентка могла уехать со своим знакомым

В Нижнем Тагиле пропала 17-летняя студентка. Полиция обращается за помощью.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, разыскивается Мария И. 2004 года рождения, уроженка Кушвы, студентка педагогического института. 19 ноября этого года девушка ушла от своей знакомой с адреса Первомайская, 27 и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы Марии: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы окрашены в русый цвет, прическа каре. Глаза серо-голубые, есть небольшой шрам слева в области щеки снизу. Была одета в удлиненный пуховик горчичного цвета с капюшоном без меха, вязаную шапку, черные джинсы и черные ботинки на высокой платформе без шнуровки. При себе имела черный рюкзак.

На розыск несовершеннолетней ориентирован весь личный состав тагильской полиции, опрашиваются ее знакомые, проверяются социальные сети. Как отметили в МВД, ранее девушка из дома не уходила, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит и воспитывается в полной семье.

"При себе Мария имеет телефон, который недоступен. По полученной информации, 19 ноября девушка доехала электропоездом до Екатеринбурга со своим знакомым по имени Константин", - уточнили в ведомстве.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении студентки, просят позвонить в отдел полиции №16 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефонам: 8 (3435) 97-64-02 (дежурная часть) или 02.