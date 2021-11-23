Стало известно об итогах испытаний вакцины от коронавируса для подростков

Стали известны итоги испытаний российской вакцины от коронавируса для подростков.

Как сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у несовершеннолетних, прошедших вакцинацию от COVID-19, наблюдалась только повышенная температура. "Максимальный подъем температуры составлял 37,4 градуса", — уточнил медик в эфире телеканала "Россия 24".

Отмечается, что у подростков в возрасте от 12 до 17 лет антитела вырабатываются лучше, чем у взрослых. По словам Гинцбурга, вакцина для детей — это, по сути, тот же "Спутник V", только разведенный в пять раз.

Напомним, в июле на базе двух детских столичных больниц начали первую и вторую фазы клинисследования. Количество подопытных - 100 человек. Исследование будет длиться год. Отмечалось, что по результатам исследований будет решен вопрос о включении несовершеннолетних в программу вакцинации от COVID-19.