Комитет Петербурга по делам Арктики стал новым рудиментом Смольного

Правительство Санкт-Петербурга имитирует активное содействие развитию Арктики. Деятельность комитета по делам Арктики при Смольном в Петербурге вызывает массу вопросов. Как стало известно по результатам проверок, ведомство не приносит конкретной пользы петербуржцам, дублирует деятельность других комитетов и не исключено, что существует только для освоения бюджетных денег.

Шестой международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Петербурге 11-13 апреля 2022 года в КВЦ «Экспофорум». Информация о мероприятии размещена на официальном сайте Министерства просвещения России.

В разные годы форум проводили в Москве, Архангельске, Салехарде. С 2016 года, согласно распоряжению правительства Российской Федерации, Санкт-Петербург стал универсальной межрегиональной и международной коммуникационной площадкой по вопросам освоения Арктики.

На заседании Оргкомитета по подготовке к форуму «Арктика – территория диалога» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал Северную столицу центром инновационного устойчивого развития региона, подчеркнув, что предприятия города вносят большой вклад в изучение и освоение Арктической зоны. Как сообщил глава города, работа по подготовке к форуму уже началась.

«Петербург — это центр инновационного устойчивого развития Арктики. Более 200 научных и образовательных организаций, высокотехнологичных предприятий нашего города обладают необходимыми компетенциями и вносят большой вклад в изучение и освоение Арктической зоны», – заявил Беглов.

Для форумов и буклетов – целый комитет?

В городе создан целый орган государственной власти «Комитет Санкт‑Петербурга по делам Арктики». По данным сайта Смольного, в ноябре ведомство провело ряд мероприятий, среди которых – встреча «Ломоносов и Арктика», различные форумы и конференции. Кроме того, был выпущен дайджест Арктического кластера Петербурга.

Иными словами, в функции комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики входит проведение форумов и выпуск периодических изданий. На этом полномочия комитета, видимо, заканчиваются. Конечного продукта, направленного на улучшение жизни петербуржцев, ведомство также не имеет, в отличие от комитетов по благоустройству или социальной политике, итогом работы которых становятся отремонтированные дороги или детские дома.

В плане комплексного исследования Арктики,размещенном на портале администрации Петербурга, прописан перечень госпрограмм по реализации государственной политики России в арктическом регионе до 2035 года. Среди основных направлений указано развитие промышленного потенциала, международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества, развитие культурных, социально-экономических и иных связей. Однако сейчас комитет занимается организационной деятельностью, такой как проведение форумов. Кроме того, прописанные полномочия фактически дублируют функционал других ведомств, в связи с чем комитет подвергся критике со стороны Контрольно-счетной палаты Петербурга.

Комитет-дубль

В КСП отмечают, что задачи Комитета по делам Арктики преимущественно фокусируются в сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, входящих в состав Арктической зоны, к которой Петербург не относится. Кроме того, работа ведомства во многом дублирует функции комитетов по внешним связям, труду и занятости культуре, а также промышленной политике, инновациям и торговле. Реализуемые Комитетом по Арктике госпрограммы непосредственно не связаны с развитием Арктической зоны России и не согласуются с задачами самого ведомства. В КСП также порекомендовали правительству Петербурга привести задачи Комитета по Арктике в соответствии с фактической работой, однако объективных действий с стороны Смольного в данном направлении не было.

В ходе проверки КСП выяснила, что за период работы Беглова на посту губернатора в работе Комитета по делам Арктики выявлено порядка 157 нарушений на общую сумму не менее 13, 325 млн рублей. Интересны и премии комитета. К примеру, сообщается, что 11,6 млн комитет выплатил подчиненным в качестве поощрений «без учета оценки эффективности и результативности».

Комитет по делам Арктики, таким образом, представляет собой новый рудимент Смольного, но уже на уровне структурного подразделения правительства. Работа ведомства не соответствует прописанным задачам и фактически дублирует деятельность других комитетов. Судя по всему, комитет по делам Арктики существует лишь для освоения денег из городского бюджета, а его отсутствие никак не отразится на жителях Северной столицы.

Отметим, что это не первое ведомство с малопонятными функциями в Петербурге. СМИ сообщали также о штабе по развитию метрополитена Санкт-Петербурга, который существует лишь на бумаге и не выполняет возложенных на него функций.