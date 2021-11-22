Комитет Петербурга по делам Арктики стал новым рудиментом Смольного

22 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Санкт-Петербург
арктика, петербург, лп (2021) | Фото: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/arkt/news/225888/

Комитет Петербурга по делам Арктики стал новым рудиментом Смольного

Правительство Санкт-Петербурга имитирует активное содействие развитию Арктики. Деятельность комитета по делам Арктики при Смольном в Петербурге вызывает массу вопросов. Как стало известно по результатам проверок, ведомство не приносит конкретной пользы петербуржцам, дублирует деятельность других комитетов и не исключено, что существует только для освоения бюджетных денег.

Шестой международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Петербурге 11-13 апреля 2022 года в КВЦ «Экспофорум». Информация о мероприятии размещена на официальном сайте Министерства просвещения России.

В разные годы форум проводили в Москве, Архангельске, Салехарде. С 2016 года, согласно распоряжению правительства Российской Федерации, Санкт-Петербург стал универсальной межрегиональной и международной коммуникационной площадкой по вопросам освоения Арктики.

На заседании Оргкомитета по подготовке к форуму «Арктика – территория диалога» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал Северную столицу центром инновационного устойчивого развития региона, подчеркнув, что предприятия города вносят большой вклад в изучение и освоение Арктической зоны. Как сообщил глава города, работа по подготовке к форуму уже началась.

«Петербург — это центр инновационного устойчивого развития Арктики. Более 200 научных и образовательных организаций, высокотехнологичных предприятий нашего города обладают необходимыми компетенциями и вносят большой вклад в изучение и освоение Арктической зоны», – заявил Беглов.

Для форумов и буклетов – целый комитет?

В городе создан целый орган государственной власти «Комитет Санкт‑Петербурга по делам Арктики». По данным сайта Смольного, в ноябре ведомство провело ряд мероприятий, среди которых – встреча «Ломоносов и Арктика», различные форумы и конференции. Кроме того, был выпущен дайджест Арктического кластера Петербурга.

арктика, петербург, лп(2021)|Фото: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/arkt/news/225888/

Иными словами, в функции комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики входит проведение форумов и выпуск периодических изданий. На этом полномочия комитета, видимо, заканчиваются. Конечного продукта, направленного на улучшение жизни петербуржцев, ведомство также не имеет, в отличие от комитетов по благоустройству или социальной политике, итогом работы которых становятся отремонтированные дороги или детские дома.

В плане комплексного исследования Арктики,размещенном на портале администрации Петербурга, прописан перечень госпрограмм по реализации государственной политики России в арктическом регионе до 2035 года. Среди основных направлений указано развитие промышленного потенциала, международного, внешнеэкономического и межрегионального сотрудничества, развитие культурных, социально-экономических и иных связей. Однако сейчас комитет занимается организационной деятельностью, такой как проведение форумов. Кроме того, прописанные полномочия фактически дублируют функционал других ведомств, в связи с чем комитет подвергся критике со стороны Контрольно-счетной палаты Петербурга.

петербург, лп(2021)|Фото: https://www.gov.spb.ru/скрин

Комитет-дубль

В КСП отмечают, что задачи Комитета по делам Арктики преимущественно фокусируются в сфере совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, входящих в состав Арктической зоны, к которой Петербург не относится. Кроме того, работа ведомства во многом дублирует функции комитетов по внешним связям, труду и занятости культуре, а также промышленной политике, инновациям и торговле. Реализуемые Комитетом по Арктике госпрограммы непосредственно не связаны с развитием Арктической зоны России и не согласуются с задачами самого ведомства. В КСП также порекомендовали правительству Петербурга привести задачи Комитета по Арктике в соответствии с фактической работой, однако объективных действий с стороны Смольного в данном направлении не было.

В ходе проверки КСП выяснила, что за период работы Беглова на посту губернатора в работе Комитета по делам Арктики выявлено порядка 157 нарушений на общую сумму не менее 13, 325 млн рублей. Интересны и премии комитета. К примеру, сообщается, что 11,6 млн комитет выплатил подчиненным в качестве поощрений «без учета оценки эффективности и результативности».

Комитет по делам Арктики, таким образом, представляет собой новый рудимент Смольного, но уже на уровне структурного подразделения правительства. Работа ведомства не соответствует прописанным задачам и фактически дублирует деятельность других комитетов. Судя по всему, комитет по делам Арктики существует лишь для освоения денег из городского бюджета, а его отсутствие никак не отразится на жителях Северной столицы.

Отметим, что это не первое ведомство с малопонятными функциями в Петербурге. СМИ сообщали также о штабе по развитию метрополитена Санкт-Петербурга, который существует лишь на бумаге и не выполняет возложенных на него функций.



Теги: смольный, арктика, международный арктический форум, арктика – территория диалога, александр беглов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 1777

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети