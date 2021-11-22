22 Ноября 2021
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Общество В России Москва
Стивен Фрай Виталий Милонов (2013) | Фото:

Госдума рассмотрит законопроект о запрете фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений

"Единоросс" Виталий Милонов сообщил, что Госдума собирается рассмотреть законопроект, запрещающий показ фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений. "Законопроект такой будет рассматриваться в Госдуме. …Сейчас идет работа. Посмотрим, в каком формате это все будет сделано. Я могу сказать, что юридическое решение этой ситуации "не за горами", - цитирует Милонова РИА Новости.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому чуть больше половины россиян настаивают на запрете показа фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений, даже если речь идет об онлайн-кинотеатрах. Против демонстрации таких сцен, якобы, выступили 57% россияе.

По мнению зампреда комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Милонова, россияне имеют право просить не допускать фильмы с таким контентом.

"Дело в том, что здесь не идет речи о притеснениях кого-то. …Я лично не хочу смотреть, я могу попросить, чтобы это не показывали. Кто хочет – может иметь специальные всякие доступы к видео и так далее, также как и с порнографией. Она сама по себе не криминальна, но ее не показывают, потому что есть некий общественный запрос на то, что мы не хотим в общем доступе это видеть", - подчеркнул Милонов.

"И дело в том, что мы считаем этот контент не криминальным, но не приветственным для себя. Также с гомосексуальными отношениями – есть кто-то, кто фильмы снимает, снимайте себе там за границей. В общедоступных сетях я не хочу это смотреть", - заключил он.

Он не объяснил, что мешает ему не покупать и не включать подобный контент в "общедоступных сетях".



Теги: госдума, виталий милонов, гомосексуализм



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