В Прикамье умершей от коронавируса жительнице Лысьвы выдали QR-код

Умершей от коронавируса жительнице Лысьвы выдали QR-код, как переболевшей COVID-19. Пост об этом опубликовала жительница Перми в группе "Подслушано Пермь", передает корреспондент Накануне.RU.

По словам женщины, скончалась бабушка ее супруга. Заболела женщина 3 ноября, но вызвать врача не смогла. Врач взял мазок у пациентки и назначил лечение только 5 ноября, когда к проблеме подключились другие родственники. 8 ноября диагноз коронавирусная инспекция был подтвержден в 16.00, а в 22.20 пожилая женщина скончалась. "Скорая" не успела приехать.

"Но это предыстория для того, что бы на скрине из госуслуг вы обратили свое внимание на информацию о перенесенном заболевании. Там прописано что Зоя Васильева 20 ноября выздоровела! А еще ей присвоили QR-код. Напрашивается вопрос, как так?"

Накануне.RU обратилось за комментарием в краевой минздрав. В настоящий момент ответ не получен.